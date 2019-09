Cenerini a Veschi: "Non raccontare balle sarebbe più produttivo"

La Spezia - "Moreno Veschi nel suo intervento dove afferma “Spezia ribellati”, chiede perché la regione ha bocciato la variante dopo che è stata approvata dalla provincia. Se non sbaglio Veschi ha fatto il consigliere regionale per quindici lunghi anni, maturando un congruo vitalizio oltre a quello che ha percepito nei quindici anni, ma credo che in pochi si siano accorti della sua azione politica, al di là del finire sui media per l’indagine “spese pazze”!". Fabio Cenerini, Capogruppo Forza Italia in consiglio comunale, risponde al coordinatore provinciale di Articolo Uno: "Ebbene mentre era a scaldare le sedie in regione Veschi dovrebbe almeno aver imparato che il parere della provincia è soltanto limitato alla parte sismica e non va a giudicare l’intera variante, la sua utilità e necessità! Inoltre lo informo che non è stata la Regione a bocciare la variante, ma Ire. Ma prepararsi meglio e non raccontare balle non sarebbe più produttivo per i cittadini spezzini che vogliono il loro ospedale? L’importante per la sinistra è giocare a chi la spara più grossa!"



Fabio Cenerini Capogruppo Forza Italia