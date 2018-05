Cenerini: "Vergognose le minacce a Ghiglione. Quando toccò a me anche a destra nessuno disse nulla"

La Spezia - "Inaccettabile e vergognoso il post contro Lara Ghiglione, alla quale va tutta la mia vicinanza umana e politica: se procede con una denuncia o un esposto fa solo che bene. Vorrei ricordare che in passato i forni sono già stati usati e preferisco non aggiungere altro". Oltre i colori e le appartenenze politiche, la mano tesa verso la segretaria della Cgil arriva da Fabio Cenerini, uomo di destra che tuttavia non ha dubbi nel "battezzare" l'episodio in modo inequivocabile, togliendosi per l'occasione anche qualche sassolino dalla scarpa: "Credo che in questi casi il bene dei valori democratici debba unirci tutti, anche se ricordo che quando qualcuno ha scritto che andavo seppellito sotto venti metri di cemento nessuno a partire da destra intervenne, a parte Marco Frascatore e Luigi De Luca. Questo solo per chiarezza: la condanna deve essere ferma a partire da me, ma se queste minacce le subisce uno di destra chi se ne importa, se le subisce qualcuno di sinistra intervengono tutti. Io l’ho fatto per un senso di ciò che è giusto e lo farei per chiunque subisca vili o stupide minacce che siano. Però i due pesi e due misure mi rammaricano, in particolare da parte di qualcuno, non di sinistra, che in questo caso è intervenuto subito con fermezza e decisione".