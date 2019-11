Cenerini: "Sulla vertenza Oss dispiace che la sinistra usi i lavoratori"

La Spezia - "Mi ero astenuto fino a oggi da esternare, in linea con quanto avevo sostenuto in commissione la settimana scorsa, ovvero che deve essere una battaglia comune, perché contano soltanto i posti di lavoro e le famiglie che vivono con quegli stipendi. Purtroppo in questi giorni ho visto comunicati che non ho condiviso da ambo le parti, poi si è arrivati alla presentazione di una mozione da parte dell’opposizione consiliare, che ci ha invitato a firmarla". Così Fabio Cenerini, capogruppo Forza Italia, sulla vertenza che ha riempito le pagine dei quotidiani in questi giorni. Il consigliere aggiunge: "Io credo che se si voleva fare un’iniziativa consiliare in favore dei lavoratori si doveva farla insieme, purtroppo la realtà è che c’è chi pensa più alle elezioni imminenti che a mantenere i posti a rischio, che non sono fatti di numeri, ma di persone, di figli, di rate di mutui e affitti da pagare. Ancora una volta la strumentalizzazione politica ha prevalso, passando sopra tutto e tutti. Sono dispiaciuto per questo metodo, che di certo non aiuterà a risolvere il delicato problema".