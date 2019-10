Cenerini: "Sulla nuova piazza Cavour è auspicabile un'ulteriore riflessione"

La Spezia - In questi giorni è in atto un’accesa discussione sulla nuova Piazza Cavour, della quale non si può non tener conto.

Va detto che l’amministrazione, al contrario di quelle precedenti, a partire dal Sindaco Peracchini, con gli assessori Piaggi e Brogi, ha effettuato una attenta e diversificata serie d’incontri, con associazioni di categoria, altre forme associative di commercianti e residenti, più volte anche in commissione consiliare. Però un’ulteriore riflessione è più che auspicabile, da sempre sostengo che le vecchie amministrazioni hanno tolto parcheggi senza farne di nuovi e questa amministrazione deve necessariamente invertire questo modello sbagliato! Il progetto vincitore del bando, che non mi entusiasma, è risultato vincitore secondo un punteggio assegnato da una commissione tecnica, ma non sarà tale commissione a lavorare o a vivere la piazza anche come residente.



Credo che quando ai tempi di Pagano si rifece la Piazza furono fatti errori macroscopici, in primis appunto l’assenza di parcheggi dedicati, dei quali beneficerebbero non solo gli operatori della piazza, ma anche gli altri commercianti del centro. Aggiungo che il costo di allora rispetto a quanto realizzato e ai materiali usati, appare ancora oggi sproporzionato. Anche nei progetti attuali va fatta un’attenta analisi dei costi, dove fra i vari progetti ci sono differenze inspiegabili ad esempio per l’abbattimento delle vele centrali.

Se è vero che c’è un progetto che ha vinto, è anche vero che in commissione è stato affermato, dall’assessore Piaggi, che è ampiamente rivisitabile e questo deve essere fatto sicuramente nella direzione parcheggi, sinceramente non capisco come la commissione tecnica abbia decretato vincente un progetto che non ne preveda, condizione che invece ritengo dovesse essere prioritaria.



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia