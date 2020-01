Cenerini: “Su Enel Raffaelli in totale stato confusionale”

La Spezia - "Che il capogruppo del Pd Raffaelli, non sia in grado di dare ultimatum è palese a tutti, ed è evidente, dopo aver letto il suo intervento, che l’unica cosa che possa fare sia iscriversi al programma Master chef, vista la sua capacità nel girare le frittate! Fa tenerezza o magari soltanto sorridere leggere che l’erede del partito che ha permesso a Enel per cinquant’anni di inquinare col carbone ne abbia per tutti". Così Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, risponde alle dichiarazioni rese da Marco Raffaelli sulla questione dell'addio al carbone.



"Lascio giudicare ai cittadini: per sua stessa ammissione la competenza è del ministero, ma lui non prende carta e penna per scrivere a chi di competenza, ovvero i ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente sostenuti dal Pd, o al limite al suo segretario nazionale o allo stesso Andrea Orlando, no niente di tutto questo, se la prende con Toti e Peracchini! Prendo atto che siamo in campagna elettorale - afferma Cenerini - e si pensa solo a colpire e a delegittimare l’avversario, ma con questo modo di fare politica l’amico Raffaelli si ridicolizza con le sue stesse mani. Posso assicurare al consigliere Raffaelli, che Peracchini esercita benissimo il suo ruolo e che sindaco e maggioranza hanno chiaramente espresso al presidente Toti la contrarietà al turbogas, sarebbe bene che il Pd rappresentato dal suo capogruppo, invece di dire castronerie, facesse altrettanto col governo che è quello che deciderà del futuro: ovvero turbogas sì o no! Inoltre è grave mentire ai cittadini dicendo che la giunta Peracchini ha fatto naufragare i progetti di riconversione sulle aree Enel, progetti che allo stato attuale esistono solo nelle fantasie di Raffaelli. La giunta Peracchini, per vincolare l’area, ha presentato una delibera di varianti al Puc per quelle aree approvata con il voto favorevole anche del Pd, che ritirò la sua proposta per votare la nostra. Caro Raffaelli per arrampicarsi sugli specchi bisogna essere molto bravi, tu ci scivoli miseramente sopra".