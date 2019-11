Cenerini: "Su Atc le parole di Nobili fanno sganasciare dal ridere"

La Spezia - Alla faccia tosta e all’impudenza non c’è veramente un limite, capisco l’ignoranza sui problemi e l’incompetenza della persona in questione, mi chiedo però come si fa ad arrivare al punto di dire basta parlare del passato! Masinelli e Bianchi sono in carica da 18 mesi circa, hanno ereditato un’azienda con uno dei parchi mezzi più vecchi in Italia, altro che fiore all’occhiello che produceva utili a quanto affermava la vecchia maggioranza, qualche spicciolo dovuto al fatto che non si investiva niente nei mezzi nuovi, ma nemmeno nella manutenzione e questo era palese con mezzi che si incendiavano un giorno si e l’altro anche o che perdevano pezzi per la strada, rimanendo ovunque in panne! Questa è la chiara dimostrazione di quanto interessasse al partito della Nobili, la sicurezza di lavoratori e passeggeri, per non parlare degli altri utenti della strada!

La Nobili afferma che ATC Esercizio è una società senza guida, evidentemente non si è nemmeno accorta che i vertici nominati dal suo partito non ci sono più e sono stati sostituiti da persone capaci come Masinelli e Bianchi, che però non hanno la bacchetta magica per rimediare in un anno a decenni di lassismo e di inerzia. Secondo la novella stratega del PD non c’è bisogno di un direttore generale, personalmente non sono in grado di dare un giudizio in merito, ma i nuovi vertici stanno dimostrando capacità e lungimiranza, quindi piena fiducia nelle loro scelte!

Alcuni risultati ottenuti dai vertici della società che la tuttologa Nobili asserisce essere senza guida: bilancio in attivo; progetto MIT del valore di 36 milioni di euro con interventi su viabilità, implementazione filovia con acquisto di 19 nuovi filobus interamente finanziati; procedure per affidamento in house, a giorni ci sarà la probabile delibera della Provincia per il nuovo affidamento. Di conseguenza il mantenimento della proprietà interamente pubblica per i prossimi 10/15 anni.

Quindi invito ancora una volta la Nobili a documentarsi e magari a capire i disastri che ha fatto il suo partito e la sinistra nel trasporto pubblico locale, che non si rimediano in due giorni, a ruotare un parco mezzi ci vogliono almeno dieci anni, in una città normale, ma la Nobili ovviamente non lo sa!



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia