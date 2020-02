Cenerini: “Se stronzo, fascista e feccia rientrano nella normale dialettica politica...”

La Spezia - "Apprendo dell’assoluzione dell’ex segretario Cgil Matteo Bellegoni e di altre due persone da me querelate per diffamazione. Preferisco non commentare la sentenza, le cui motivazioni devo ancora conoscere e valutare insieme al mio legale, per un eventuale ricorso. Vorrei però riportare il significato delle parole che vengono considerate normale dialettica politica. Fascista: fautore o seguace di concezioni e metodi propri del fascismo.

Stronzo: escremento solido a forma di cilindro. Frequente come ingiuria rivolta a persona inetta o stupida oppure infida, malvagia e spregevole. Feccia: la parte peggiore, più spregevole e corrotta della società". Lo afferma il consigliere comunale Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia.



"Spesso - prosegue il consigliere - sono stato accusato di usare toni forti e offensivi, ma mai sono ricorso a epiteti puramente denigratori e comunque quello che ho detto è sempre stato circostanziato. In questo caso non mi sembra, ma attendo di conoscere le motivazioni. Chissà se assolveranno anche chi auspicava che venissi seppellito sotto venti metri di cemento?".