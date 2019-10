Cenerini: "Per il Felettino cauto ottimismo, positiva la manifestazione dei sindacati"

La Spezia - "Ho aderito convintamente alla manifestazione, insieme al sindaco Peracchini, all’On. Gagliardi, al consigliere regionale Costa e a molti altri colleghi della maggioranza. Abbiamo partecipato nello spirito che hanno voluto dare i sindacati, in favore di qualcosa e non contro qualcuno, evitando rimpalli vari che ormai hanno tediato i cittadini, tutto positivo a parte qualche estremista che ha lanciato qualche slogan contro il sindaco e Toti, ma che è passato del tutto inosservato, rispetto a una maggioranza di persone propositiva e di questo ringrazio, la Ghiglione, Ghini, Carro e Furletti". Così Fabio Cenerini, nel suo commento sul corteo di venerdì terminato nella Piazza Mentana: "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Pessina, sono cautamente ottimista! Aspetto che si passi dalle parole ai fatti, però ci sono delle circostanze da considerare: a Pessina è cambiato il mondo dopo essersi aggiudicata l’appalto, per tutti antieconomico! La sinistra ha perso in regione, alla Spezia e a livello nazionale, quindi tutto un sistema è caduto! Dopo poco si è cominciato con la proposta delle varianti, bocciature, ritardi, le varianti avrebbero forse potuto riequilibrare l’appalto, così non è stato, ma il quasi fermo cantiere di quasi tre anni, ha portato Pessina a una situazione tale

da poter proporre il concordato in bianco, a quanto pare accettato dal tribunale di Milano, che però ha messo il Felettino come una delle priorità, tale concordato porterà a un taglio di milioni dei debiti pregressi di Pessina e questo potrebbe anche coprire la differenza del Sant’Andrea!"



"Vedremo nei prossimi giorni se dalle parole si passerà ai fatti - continua Cenerini -. Faccio un plauso a Lorenzo Forcieri per le sue affermazioni, mentre noto con dispiacere, ancora una volta, che il solito trio Caratozzolo, Nobili Liguori, ormai isolato anche all’opposizione, dà una visione mistificata e assurda della manifestazione, mi domando come il PD e il capogruppo Raffaelli accettino questi continui distinguo della Nobili, che getta discredito sul partito e

l’opposizione tutta. Il trio si diverte con la solita panzana dell’ospedale bloccato tre anni dal centro destra, poi offendendo pure i sindacati, che nemmeno cita nel comunicato, afferma che il centro destra è sceso in piazza col centrosinistra, mentre come tutti sanno la manifestazione era promossa dai sindacati stessi che hanno correttamente invitato tutti a partecipare. In compenso il trio crede ciecamente a Pessina che afferma di voler riprendere i lavori, ovviamente non per gli ultimatum di Toti e Peracchini o per volontà del tribunale di Milano, ma perché i suoi amministratori sono magnanimi e dopo tre anni di tentennamenti hanno deciso che è giusto così! Inoltre i tre sono pure valenti tecnici, in tutti i settori ovviamente ci mancherebbe, quindi sanno che la variante era migliorativa. Da ultimo ci fanno capire che è il Presidente Toti ad aver perso tempo e non Pessina, che le varianti le abbia ideate Toti? E’ proprio vero però che per certa gente ci vuole la faccia, per mentire sistematicamente e dire sciocchezze dalla mattina alla sera, credendo di affermare qualcosa di socialmente utile".