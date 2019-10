Cenerini: "Normale voler audire Viale, non è certo lesa maestà"

La Spezia - "Purtroppo non si è ripetuta la serata delle varianti all’area Enel e si sono tenuti ben lontani gli interessi dei cittadini, perché già leggendo le mozioni dell’opposizione e poi ascoltando i primi interventi in consiglio ho capito che sarebbe stata una serata divisiva, fatta di provocazioni e delle solite falsità, per buttare ogni colpa sulla regione guidata dal Presidente Toti e sul comune della Spezia". Nei commenti del giorno dopo c'è anche quello di Fabio Cenerini che, durante il consiglio, ha ripercorso la storia del cantiere del Felettino, battibeccando con i colleghi d'opposizione: "Da due anni il PD non risponde alla mia domanda sui rapporti che aveva con Pessina, con la quale tramite società controllate, a poche settimane dall’assegnazione della gara nel 2015, divenne comproprietario del quotidiano politico L’Unità". Cenerini ha definito "pretestuosa anche la richiesta di una commissione dedicata al nuovo ospedale, non tanto per la commissione stessa, ma perché la sinistra continua a dire che sarebbe luogo di dibattito, cosa che già avviene puntualmente nella commissione IV presieduta dal Presidente Frascatore e in consiglio comunale".



"La maggioranza - ha continuato Cenerini - ha provato fino all’ultimo a trovare una mediazione nell’interesse dei cittadini, un mandato unitario al sindaco, sicuramente avrebbe dato più forza, ma le resistenze in particolare del PD, ovvero di chi ha creato il problema ospedale, sono state insuperabili". Infine Cenerini replica a distanza alla collega leghista Federica Paita: "Ho detto che condividevo la richiesta di audizione dell’assessore rgionale alla sanità Sonia Viale, non ho risposto alla collega Paita della Lega, che ha sostenuto che fossi in errore in quanto la Viale non sarebbe l’assessore competente. Al di la che magari la Paita dovrebbe informarne anche il Presidente Toti che domani sarà a Spezia, guarda caso proprio con la Viale a parlare del nuovo Felettino e magari pure Ire che sull’ospedale scrive al Presidente e all’assessore Viale e i consiglieri Battistini e Michelucci, che convocano in commissione regionale l’assessore Viale per parlare del nuovo Felettino. E’ da sempre che dell’ospedale si è occupato l’assessore alla sanità, vedi Montaldo in precedenza. Il centrodestra non ha nulla da nascondere e non è lesa maestà, o un affronto, chiedere a un assessore regionale di venire in commissione consiliare, del comune dove è più o meno in costruzione il nuovo ospedale, questo si chiama collaborare e lavorare insieme, collega Paita".