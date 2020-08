Cenerini: "Manifesti? Errore o malafede"

La Spezia - "Negli ultimi giorni ho letto post e comunicati, di candidati che frignavano per i manifesti strappati o danneggiati. È successo anche a me e non ho detto niente, purtroppo ci sono cretini poco democratici che si divertono così e c’è chi di conseguenza cerca di farsi un po’ di inutile pubblicità". Così Fabio Cenerini, responsabile provinciale di Forza Italia e prossimo candidato alle regionali.



"Cosa diversa è quanto successo a me. Sono stato il primo a uscire insieme al Presidente Toti, verso il 20 luglio, per due settimane non c’erano altri candidati al consiglio regionale. Poi il 3 agosto escono coi manifesti altri candidati, dopo due tre giorni ho l’impressione di avere meno manifesti - spiega - penso forse essendo in mezzo a molti altri si notano meno. Dopo qualche giorno ci ripenso, dico no non è possibile, sono molti meno di prima e chiamo Spezia Risorse che affitta gli spazi, casualmente i giorni seguenti i miei manifesti ritornano quelli previsti. Faccio presente che sono circuiti a pagamento con posizioni prefissate. Sono andato personalmente a controllare in mezza città e non vi dico come ci sono rimasto a vedere sotto i miei manifesti, quelli affissi impropriamente che riportavano nel committente responsabile, il nome di un partito alleato. Un partito con cui ho sempre avuto ottimi rapporti. Cosa può essere successo? Un errore per decine di manifesti? Impossibile, c’erano già i miei sotto, quindi bastava rinnovarli e non si poteva sbagliare e allora? O abbiamo un addetto alle affissioni fan di un certo partito, ma uno rischia il posto? Oppure qualche genio, col favore del buio, ha creduto di essere più furbo ed è andato a sovrapporre i suoi ai miei manifesti. La cosa è molto grave e non passerà liscia, ho fotografato tutto e valuterò se procedere a denunciare un fatto così grave. Certamente chiarirò la questione e se è come penso non finisce qua, perché chi ha avuto questa pensata, non ha valutato che si è creato un grosso problema e non parlo solo di quello legale! Non sono mai il primo a cominciare, ma credo che abbiano sbagliato bersaglio e avranno modo di accorgersene!".