Cenerini: "Le variazioni alla Ztl vengono incontro alle esigenze della città"

La Spezia - "L’intero gruppo esprime grande soddisfazione per l’accoglimento delle nostre richieste da parte dell’amministrazione. Lo spostamento di una via della telecamera è il giusto equilibrio fra esigenze dei residenti e dei commercianti". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale della lista Toti Fabio Cenerini che prosegue: "Senza ulteriori variazioni ai parcheggi dedicati al commercio che anzi aumenteranno in Via XX Settembre. Bene l’altra richiesta di fare un passo indietro per garantire l’accesso ai veicoli Euro 2 ai parcheggi della stazione e di Piazza Europa, così chi viene da fuori anche con veicoli superati avrà la garanzia di poter accedere ai due parcheggi, sempre a beneficio del commercio. Giusta anche la decisione di garantire alle Euro 2 l’accesso al supermercato di Valdellora come da noi richiesto".

Sarebbe anche auspicabile una verifica dell’inquinamento al centro commerciale Le Terrazze - scrive ancora -, parcheggio in struttura privato, ma a uso pubblico. Divertente la posizione della capogruppo del PD Federica Pecunia, che vuol anche far vedere che difende il commercio. Vorrei informarla che le giunte Pagano e Federici dal 1997 al 2017 hanno pedonalizzato tutto il centro, togliendo parcheggi e senza realizzarne, in compenso hanno dato l’ok a realizzare un mega centro commerciale con un mare di parcheggi gratuiti, giusto in favore del piccolo commercio. Chissà quali altre perle ci regalerà Federica nel prossimo futuro".