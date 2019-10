Cenerini: "La commissione Controllo e garanzia viene usata per le imboscate"

La Spezia - "La commissione Controllo e garanzia, nella quale più che altro sembra di essere all’interno di un bazar, per come la presiede la presidente Nobili, viene usata sistematicamente per colpire il sindaco e l’amministrazione e per sprecare soldi pubblici". Lo afferma Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.

"Al consigliere Baldino - prosegue - non basta fare il pieno di gettoni stando in opposizione, ma tenendo i piedi in un gruppo di maggioranza per poter incassare, ne spreca continuamente altri con convocazioni assurde, questa alla fine è servita per capire che è stato per volontà del sindaco Pierluigi Peracchini che si è intitolato uno slargo al fondatore dell’Opus Dei Josemaria Escrivà de Balaguer, cosa che come ho detto nel mio intervento era arcinota anche ai bambini delle materne di Migliarina, ma abbiamo dovuto buttar via oltre mille euro di soldi pubblici per sancirlo".



"L’assessore Asti ha più volte pazientemente spiegato l’iter, perché più volte gli sono state fatte le stesse domande. O sono duretti o si cercava la bolgia, che quando presiede la Nobili puntuale scatta. Fra le provocazioni - afferma ancora Cenerini - Baldino ha chiesto se intitoleremo una strada a Hitler e questo la dice lunga sul rispetto reciproco, probabilmente per comunisti come lui sarebbe normale intitolarne una a Stalin, ma per noi democratici di centro destra Stalin e Hitler sono solo due delinquenti che hanno sterminato maree di persone e che hanno distrutto e soggiogato l’Europa. Alla fine dopo tutte queste provocazioni e quelle finali dei consiglieri Manfredini e Centi, Asti dopo quasi un’ora e mezza di interrogatorio si è alzato e se ne è andato, da lì la situazione è completamente sfuggita alla presidente Nobili che nella confusione generale della discussione fra l’assessore e i consiglieri citati, non è riuscita praticamente a chiudere la commissione.

Il biasimo la presidente Nobili deve rivolgerlo a se stessa, che permette sempre che le commissioni finiscano sullo stesso binario, ovvero un attacco sistematico e pretestuoso all’amministrazione, spesso da lei fomentato con ammiccamenti per invitare i consiglieri di opposizione a parlare. Sicuramente i toni sono stati troppo accesi da parte di tutti, ma non è possibile fare più volte le stesse domande solo per provocare una reazione, come non è possibile mettere di mezzo i funzionari comunali, come è stato fatto con la più totale condiscendenza della presidente. Inoltre l’attacco generico della presidente, che afferma spero che sia l’ultima volta che un rappresentante della giunta manchi di rispetto al consiglio, la dice lunga sulla sua faziosità. Quali sarebbero i rappresentanti della giunta che hanno mancato di rispetto al consiglio? Io credo che che la Nobili dovrebbe fare un corso per imparare a presiedere o passare la mano a qualcuno più preparato e soprattutto che esiga il rispetto per chi viene a dare risposte, invece di fiancheggiare e istigare i provocatori di turno dell’opposizione", conclude Cenerini.