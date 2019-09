Cenerini: “Il Pd è al governo. Si attivi per fermare la centrale Enel”

La Spezia - "Mentre come al solito l’opposizione cerca di farci lo sgambetto, l’amministrazione Peracchini produce atti concreti. Ormai sembra di essere all’asilo, provano ad uscire prima su ogni argomento, ospedale, area ex Sio, area Enel, poi ci accusano di copiarli, veramente sembra di essere ritornati sui banchi di scuola, ma basta studiare i documenti e si notano le differenze! La delibera di giunta sulle tre varianti all’area Enel, è precisa, puntuale, articolata, redatta sotto la guida dell’assessore Sorrentino, dagli uffici tecnici, oltre a dire chiaramente che in quell’area non si produrrà più energia da combustibili fossili, la destina ad attività produttive artigianali e industriali, ponendo comunque dei vincoli, che anche nel caso che il ministero dello sviluppo economico dia il via libera alla nuova centrale a gas, che di per se costituisce una variante autorizzata, Enel comunque dovrà trattare con il comune". Fabio Cenerini, capogruppo di Toti - Forza Italia, commenta così la proposta di delibera di iniziativa consiliare avanzata dall'opposizione nella commissione consiliare che si è svolta ieri.



"La proposta di delibera della minoranza, ricalca solo in parte quella dell’amministrazione, ma è meno articolata, meno forte e ovviamente con meno tutele per i cittadini. All’opposizione - prosegue Cenerini - non interessa produrre qualcosa a beneficio dei cittadini, importa soltanto anticipare mediaticamente un’amministrazione che lavora, per gettare un po' di fumo negli occhi agli elettori, ma ormai il giochino è chiaro ed ha pure stufato. Ieri sera l’opposizione al momento del voto della delibera di maggioranza ha abbandonato la commissione per protesta! Quale protesta? Perché non ci siamo astenuti sul loro documento e abbiamo votato contro. In democrazia prevalgono i numeri, forse non lo capiscono o non riescono ad accettarlo e tengono un comportamento non istituzionale, soltanto perché la maggioranza esercita il suo diritto di voto democraticamente, bocciano un documento fatto male e raffazzonato. Ma se anche avessero ragione loro, ovvero che siamo noi ad inseguirli, ci sarebbe da chiedersi come mai se erano così bravi, avendo avuto tutto il tempo possibile a disposizione, hanno governato la città per 45 anni fino al 2017, non hanno realizzato tutte queste idee che adesso sembrano sgorgare come l’acqua da una sorgente alpina! Ci vorrebbe più serietà e rispetto per i cittadini, ma una perpetua campagna elettorale evidentemente a loro non lo consente! Un fatto evidente è variato nelle ultime settimane! Forse l’opposizione non se ne è accorta, il Pd è al governo, quindi invece di scopiazzare malamente le delibere di giunta, al loro posto mi assumerei l’impegno di spiegare ai loro vertici che Spezia ha già dato anche troppo sul fronte ambientale e che il governo a guida Pd deve bloccare la nuova centrale a gas! Come mai non lo fanno?", conclude Cenerini.