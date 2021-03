Cenerini (FI): "Peserico persona giusta. Hanno provato a dividerci, ma tra noi lealtà e amicizia"

La Spezia - "Già giorni fa avevo dichiarato che Giacomo era la persona giusta, preparato, esperto e aggiungo capace, anche se nella politica di oggi sembra solo un problema. Ancor prima avevo detto al Sindaco Peracchini che non avrei dato il via libera per altri. Il Sindaco è stato accorto, serio e lungimirante e ha fatto ottimi aggiustamenti. Ogni tanto il buon senso e la ragione prevalgono sull’arroganza e la prevaricazione. Giacomo è stato un ottimo consigliere del gruppo e un amico, mi ha sempre sostenuto e io quando ho potuto l’ho ricambiato col cuore". Lo afferma in una nota Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, commentando la nomina ad assessore al Bilancio del consigliere Giacomo Peserico (Forza Italia). "Hanno provato a dividerci, perché c’è chi non comprende cosa sono valori come lealtà, stima e amicizia. Voglio fare i complimenti anche a Giulia Giorgi, che in questi anni è cresciuta molto. Uno dei suoi meriti principali è stato rimanere coi piedi per terra e saper ascoltare, ovviamente il tutto unito alle capacità di amministrare cresciute giorno per giorno. Una bella pagina di questa maggioranza ben gestita dal Sindaco Peracchini, che ci lancia per la vittoria del prossimo anno", conclude Cenerini.