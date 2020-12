Cenerini (FI): "Niente riprese al Civico per imprecisati motivi tecnici, sarebbe stata bella occasione"

La Spezia - "Ritengo molto importante la notizia, fino ad ora passata quasi inosservata, dello spezzino Matteo Taranto ammesso a concorrere, con un cortometraggio da lui diretto e interpretato, ai David di Donatello. Con l’attore e regista, che da alcuni anni si prodiga per la crescita del Teatro Civico, non posso che complimentarmi ed esprimergli grande soddisfazione. Questa candidatura al più rappresentativo dei premi italiani per il cinema, una sorta di Oscar italiano, segna il riconoscimento del suo talento e della sua arte". Parola di Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale alla Spezia. "Mi è dispiaciuto apprendere però - prosegue la nota dell'esponente della maggioranza - che le riprese non sono potute avvenire nel teatro cittadino, ma al teatro sarzanese Impavidi, per non precisati motivi tecnici. Porre il nostro teatro cittadino anche solo come contenitore delle immagini, al centro della scena di un premio così prestigioso, sarebbe stata un’occasione di promozione di cui la città e la sua cultura hanno certamente bisogno".