Cenerini: "Da Landini e Pecunia dichiarazioni da misera campagna elettorale"

La Spezia - "Fa solo ridere lo sbarco del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che fa il tour delle due grandi opere bloccate, addebitando al centro destra scarsa volontà nel completamento delle stesse. Ovviamente Landini non sa che l’ospedale è fermo perché Pessina, che ha vinto una gara assegnata dal centro sinistra a una settimana dalle elezioni regionali, continua a presentare varianti. E ovviamente è colpa di Toti e Peracchini, se la Toto che aveva preso in carico i lavori del terzo lotto della variante è entrata in contenzioso con Anas! Ma Landini si guarda bene dal dire che regione e comune si sono adoperate per far ripartire i lavori cosa che sta puntualmente avvenendo. A proposito della sua perentorietà sui partiti che si rifanno al fascismo che vanno messi al bando, come mai caro Landini i governi, non certamente di destra, Letta, Renzi e Gentiloni hanno ammesso i partiti a cui alludi a ogni tornata elettorale? E la mia amica Pecunia, di fatto commissariata dal suo stesso partito, che continua a dire che il centrodestra alla Spezia non fa niente! È chiaro che cambiando colore politico dopo 45 anni si è dovuto oltre che parare le polpette avvelenate ereditate, ripartire da zero! Quindi era impensabile dopo pochi mesi vedere grandi opere". Lo sostiene il capogruppo di Toti - Forza Italia, Fabio Cenerini, rispondendo alle dichiarazioni rese ieri dal segretario generale della Cgil in visita alla Spezia.



"Certamente la città è più pulita e sicura e questo è sotto gli occhi di tutti! Sono state diminuite diverse tariffe che vanno a pesare sui bilanci delle famiglie - prosegue Cenerini - e per quanto riguarda le due grandi opere citate da Pecunia e in particolare la nuova Piazza Cavour è in corso un confronto nelle commissioni consiliari con operatori, associazioni e cittadini sui cinque progetti arrivati per primi. Ma la Pecunia non lo sa! Al contrario dell’arrogante democrazia partecipata del PD, Pagano quando rifece piazza del mercato decise e poi comunicò, noi invece ci confrontiamo prima per trovare la soluzione migliore per tutti. Questa è democrazia! l’attuale Piazza Cavour è un’altra vergogna del PD! Si ruppe la pavimentazione ancora prima dell’inaugurazione e parlano! Sul Felettino, una porcheria come l’assegnazione dell’appalto, chiedo a Federica invece di mentire sostenendo che il centro destra ha bloccato quest’opera, come mai non spiega ai cittadini il perché dell’assegnazione di un appalto tanto scellerato a pochi giorni dal voto a un’unica società in gara che ha vinto con un ribasso dello 0,01%!".