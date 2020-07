Cenerini: "Ci è mancato un voto causa problemi di connessione"

La Spezia - "L’opposizione denuncia che non siamo in grado di portare avanti i lavori del consiglio comunale, niente di più falso e pretestuoso! Vorrei informare gli inesperti oppositori, nella più gentile definizione che mi viene di loro, che la maggioranza non deve garantire il numero legale nei consigli straordinari chiesti dall’opposizione, ma sulle delibere dell’amministrazione. Per quanto riguarda la capigruppo di ieri, come tutti sanno lavoriamo in video, con tutti i problemi che comporta, vorrei ricordare i frequenti problemi di linea ad esempio di Federica Pecunia, quindi ci è mancato un voto perché al momento della votazione si è scollegato un pc di un consigliere e l’opposizione ne ha subito approfittato malgrado la situazione di difficoltà in cui si svolgono i lavori. Quindi invito la sinistra documentarsi meglio e magari a usare un po’ più di correttezza istituzionale, ogni tanto non farebbe male nemmeno a loro".



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia