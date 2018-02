Cenerini: "Che fine ha fatto l'urgenza dell'opposizione sulle varianti al Puc?"

La Spezia - "A dicembre quando sono decadute le varianti al Puc si sono stracciati le vesti, accusando la maggioranza di voler cementificare le colline, ora vogliono rinviare l’approvazione delle varianti per la salvaguardia delle stesse". Lo afferma il capogruppo Forza Italia-Toti, Fabio Cenerini, riportando quanto avvenuto ieri sera nel corso della conferenza dei capigruppo che ha receduto il consiglio comunale.

"La vicesindaco Manuela Gagliardi - riferisce Cenerini - ha fatto presente che dovrà essere convocato un consiglio comunale per delle varianti al Puc da approvare. Alcune di queste riguardano l’azzeramento dell’edificabilità nelle aree collinari di Valdellora e Costa di Murlo. Il 5 di febbraio è convocata l’apposita commissione e l’amministrazione ha proposto di valutare una data per l’approvazione in consiglio. La proposta era il 13 febbraio, ma l’opposizione, compreso il Movimento cinque stelle, prima ha chiesto di avere più commissioni (e la maggioranza è stata disponibile), poi alla mia proposta di valutare come data per l’eventuale consiglio comunale il 19 febbraio, Manfredini, Pecunia e tutta l’opposizione hanno proposto il 12 marzo.

Ma l’urgenza di dicembre, a febbraio non vale più? O forse - domanda in conclusione Cenerini - l’opposizione cerca di scavallare l’appuntamento elettorale del 4 marzo, fregandosene della cementificazione, pur di non far approvare al centro destra delle varianti in favore dei cittadini?".