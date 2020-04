Cenerini: “Cgil se ne frega dei decreti del Governo”

La Spezia - “Ieri come sempre da parecchie settimane, eravamo tutti in casa, relegati in una sorta di arresti domiciliari, che accettiamo nel rispetto dei decreti emanati dal governo e anche perché siamo convinti che possa servire a fermare il flagello del coronavirus”. Inizia così l’intervento del capogruppo e responsabile provinciale di Forza Italia, che prosegue: “Quindi abbiamo accettato tutto, perfino di non poter fare un funerale ai nostri cari e anche per chi è credente ovviamente, di non poter andare in chiesa la domenica di Pasqua. Abbiamo visto i carabinieri cercare di fermare un prete che celebrava la messa, abbiamo visto elicotteri e droni arrivare sulla testa della gente per fermarla e sanzionarla. Personalmente credo che sia giusto se c’è un decreto rispettarlo, quindi non sarò di certo io a dire che tutto ciò sia sbagliato, però vengono molti dubbi quando vedi che invece qualcuno fa come gli pare”.



“Siamo praticamente agli arresti domiciliari, dobbiamo fare l’autocertificazione se usciamo, nell’autocertificazione dichiariamo di essere consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ovvero non rientrare nelle condizioni previste dal decreto per uscire. Ieri mi è stato inviato il video di una manifestazione tenuta dai balconi della sede della CGIL di via Bologna, dove fra l’altro si vede che non vengono tenute le distanze. Siccome per uscire bisogna rientrare nei casi previsti dal decreto, quindi che lo spostamento è motivato da: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza (per trasferimenti fuori comune), situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune), motivi di salute, in quale di queste motivazioni rientra lo spostamento delle persone che si vedono nel video?”.



“Spero - prosegue Cenerini - che la vicenda non veda le solite strumentalizzazioni, perché non sono minimamente intervenuto sulle motivazioni politiche dell’iniziativa, ma sul fregarsene delle regole democratiche, emanate fra l’altro da un governo di sinistra, notoriamente a cui la CGIL è vicina. Mi sono confrontato subito col Sindaco Pierluigi Peracchini e con l’assessore competente per sicurezza e salute Gianmarco Medusei e ho inviato anche un messaggio al comandante della polizia municipale Alberto Pagliai, per fare chiarezza e capire in quale dei seguenti casi rientra recarsi nella sede della CGIL per cantare Bella Ciao dalla finestra. Io non sono riuscito a trovare il caso in questione nell’autocertificazione, spero che la CGIL non abbia la faccia tosta di inventarsi qualche riunione strana, proprio in un giorno di festa, l’azione è stata soltanto politica, ma come ho detto non la commento, sono soltanto interessato al fatto che vengano rispettate le regole, che devono essere uguali per tutti”.



“Quindi bisogna attivarsi subito, per accertare chi era presente e se c’era qualcuno che veniva anche da fuori comune, la cosa sarebbe ancora più grave. Che rispettino quelle regole democratiche per poter avere le quali, affermano sempre giustamente, che molte persone hanno dato la vita, quindi la CGIL dovrebbe essere la prima a rispettarle e ad essere d’esempio per tutti, in questo caso l’esempio è stato pessimo, perché ha sancito che qualcuno se ne può infischiare di quelle regole, mentre tutti gli altri devono sottostarci”.