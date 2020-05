Cenerini: "Bene che il mercato rimanga in Viale Garibaldi e che forse riprenda il 5 giugno"

La Spezia - "Come ho già detto poco tempo fa quest’amministrazione dimostra sempre più di ascoltare i cittadini, cercando di capire le loro esigenze. Giovedì mattina in Viale Garibaldi ho incontrato numerosi commercianti e residenti, che mi hanno spiegato il loro punto di vista, subito dopo mi sono sentito con l’assessore Brogi e col sindaco Peracchini. Ieri il confronto coi capigruppo di maggioranza, il sindaco e Brogi, dal quale è uscita una saggia decisione dettata dal buon senso, fortemente voluta da Forza Italia: il mercatino del venerdì rimane al suo posto storico in Viale Garibaldi e probabilmente ripartirà già da venerdì 5 giugno". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabio Cenerini.



"Ovviamente - prosegue - saranno rispettate le nuove norme sul distanziamento sociale e quelle sulla sicurezza, ma gli ambulanti resteranno al loro posto e chi ha investito in un’attività commerciale in quella zona, proprio anche a causa del mercato, non vedrà fallire i suoi progetti. Ogni volta che si presenterà un problema, come in passato, Forza Italia sarà sul campo per ascoltare i cittadini e cercare di dare un contributo alle decisioni dell’amministrazione".



(foto: repertorio)