Cenerini: "Accesso per tutti ai parcheggi per favorire il commercio"

La Spezia - "Finalmente viene applicato quanto da me fortemente richiesto e comunque concordato da tempo con la maggioranza, ovvero l’accesso libero, indipendentemente dal rispetto della normativa sull’inquinamento, ai parcheggi di Piazza Europa e della Stazione centrale". Lo afferma in una nota Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.



"Questo - prosegue Cenerini - per favorire i commercianti cittadini che soffrono fortemente la crisi del settore e la concorrenza di centri commerciali sproporzionati per la nostra città, dotati di centinaia di parcheggi gratuiti, vedi Le Terrazze, dove nessuno neanche pensa a controllare se sono rispettati i limiti sull’inquinamento. Ringrazio l’assessore Casati di aver portato a risultato la richiesta. Questo è un altro piccolo segnale della sensibilità del centro destra ai problemi del piccolo commercio".