Cenerini: “A Nobili e Caratozzolo dell’ospedale non frega nulla”

La Spezia - “Ormai non mi sorprende più leggere i comunicati demenziali, del duo Nobili- Caratozzolo, ora con l’aggiunta al traino di Luigi Liguori. A loro dell’ospedale e della sanità importa meno di niente e probabilmente non ne sanno niente! Fabio Cenerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale torna a prendersela con i due consiglieri di opposizione: “Io sarei uno di quelli che ha preferito fare le vacanze anziché parlare in consiglio comunale ad agosto dell’ospedale. Io, compresi anche gli altri consiglieri del PD Erba, Raffaelli e l’ex segretaria provinciale e capogruppo Federica Pecunia, mi chiedo come il PD non cacci la Nobili, che col solo intento di apparire a qualunque costo, scredita il suo stesso partito, con azioni isolate insieme a uno cacciato dalla maggioranza!”.



Ancora Cenerini: “I bugiardi sostengono di aver chiesto loro il consiglio straordinario fin da luglio. Bugiardi ribadisco, perché loro stessi nel comunicato ammettono che servivano sette firme, ma ne avevano solo tre, quindi con tre firme il consiglio non è stato chiesto. Evidentemente tranne i tre prodi, io, tutta la maggioranza e tutto il resto della minoranza, siamo dei fancazzisti che ad agosto vogliono stare col sederino a bagno o al fresco in montagna! La Pecunia, Melley e gli altri molto attivi di solito e ben più bravi del trio, non hanno ritenuto come noi necessario un consiglio in pieno agosto, con spreco di denaro pubblico, mica del trio, come mai? Semplice non si sapeva la risposta alla variante di Ire, ad oggi non ancora ufficiale, quindi di cosa avremmo parlato? Ma un briciolo di serietà mai? Oggi che comunque sappiamo la risposta, la maggioranza con le firme che servono chiede per davvero il consiglio comunale sul nuovo ospedale del Felettino, per informare i cittadini degli sviluppi e dibattere con la minoranza su un argomento vitale per Spezia, a ragion veduta e con qualcosa su cui dibattere.”



“Poi il Trio Lescano si va a infilare in altre mille sciocchezze tanto per attaccare un po il Sindaco Pierluigi Peracchini, ovviamente quando non si sa cosa dire non guasta mai! Il Sindaco tace? Assolutamente no, intanto come detto stiamo parlando soltanto di indiscrezioni, quando la vicenda sarà ufficiale e comunque in consiglio comunale il Sindaco dirà la sua! La loro ignoranza si spinge a definire la variante semplicissima, se non ricordo male si tratta di 1.400 tavole tecniche, penso che i tre non abbiano letto una riga della variante alle fondamenta! Come ovviamente non conoscono il contratto che guida tutto, definito nel comunicato della maggioranza spericolato, perché ad esempio il Sant’Andrea valutato oggi circa otto milioni di Euro è in contropartita a Pessina, per 26,4 milioni, quindi in effetti fin dalla partenza mancavano 16,4 milioni di Euro per realizzarlo, infatti Pessina presento subito riserve per dieci milioni e cominciò a presentare varianti, una alla paratia e ben due alle fondamenta” - continua Cenerini.



Infine l’ultimo attacco: “Purtroppo gli irresponsabili che giocano sulla pelle della gente sono personaggi come la Nobili, Baldino e Liguori che fanno terrorismo psicologico, spaventando e disinformando i cittadini. La verità è che l’ospedale deve ora andare avanti col progetto iniziale, approvato ed esecutivo fatto da tecnici della Pessina stessa, altrimenti si procederà come prevedono le leggi italiane. Il consiglio comunale dovrebbe essere unito nel dire a Pessina di onorare il proprio contratto, ma con consiglieri del genere sarà impossibile”.