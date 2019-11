Cavallini: "Spero che la collaborazione con la Cina tranquillizzi Asti, in ogni senso"

La Spezia - Incoerenza cinese. Dai resoconti giornalistici ho appreso, prima che la Cina ha respinto alla frontiera il vice Sindaco di Sarzana perché sprovvisto di documenti, sebbene rappresentasse -con tanto di lettera ufficiale del Governo cinese- la delegazione che si recava a Wenzou e Lishuy, poi che la delegazione del Comune della Spezia, rappresentata dal Sindaco della Spezia e dall'Assessore al Turismo, aveva raggiunto senza problemi Zhuhai, avendo i documenti in regola.

Stabilito che Costantino Eretta non è stato trattato da clandestino per la "Legge del Contrappasso", era presumibile un atteggiamento coerente da parte dei cinesi nei confronti delle delegazioni ufficiali (senza documenti non entri, con documenti ti teniamo), invece no. Quindi devo una risposta a Paolo Asti. Tuttavia non replico alle sue eccitate fantasticherie, bensì formulo un solidale messaggio di speranza: che il percorso di collaborazione tra Spezia e la Cina gli faccia trovare tranquillità, in ogni senso. Con una raccomandazione, però: che la "via della seta" consideri il "mondo dell'arte" alla stregua degli altri.



Flavio Cavallini, socialista