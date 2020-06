Caso Iacopi, Fratelli d'Italia: "Il sindaco renda pubbliche le valutazioni della commissione"

La Spezia - "La temporanea concessione affidata alla società di cui fa parte la moglie dell’ex consigliere Iacopi ci obbliga a una valutazione attenta e rigorosa. Posto che le dimissioni colpevolmente tardive del consigliere siano l’atto più coscienzioso e meno imbarazzante del suo percorso politico all’interno del consiglio comunale, non ci sfugge come questa che viene presentata pubblicamente come una “tempesta perfetta” ai danni dell’amministrazione comunale presenti non poche ombre". Così Gianfranco Andrei, per il coordinamento di Fratelli d’Italia di Sarzana, interviene nel dibattito in corso in queste ore in Val di Magra e non solo.



"Chiediamo pertanto al sindaco Cristina Ponzanelli e al presidente del consiglio comunale Carlo Rampi di far ulteriormente relazionare e, quindi, rendere pubbliche le valutazioni ed i criteri seguiti dalla commissione tecnica che ha gestito il processo di attribuzione affinché - prosegue Andrei - sia chiara e inequivocabile la regolarità degli atti compiuti e palese l’irrilevanza sul piano della procedura amministrativa di questa irresponsabile condotta tenuta dall’ex consigliere. Questo riteniamo sia doveroso nel rispetto del diritto (da mesi ormai calpestato in Italia), dei cittadini sarzanesi e dell’ottimo operato sin qui svolto da questa amministrazione".