Caso Bibbiano, la Lega vuole verifiche sugli affidi spezzini

La Spezia - “Il 27 giugno si è appresa la pubblica notizia, a dir poco sconvolgente, che 18 persone, tra cui la responsabile dei servizi sociali della Val d'Enza e 3 psicoterapeuti di un centro specializzato in abusi sui minori, sono state accusate di aver sottratto illecitamente minori ai genitori naturali per darli in affido, anche retribuito, a conoscenti e famiglie arcobaleno, alcune addirittura con preoccupanti precedenti”. Si apre così la mozione con cui il gruppo consiliare spezzino della Lega, assieme alla consigliera Patrizia Saccone del misto – da tempo vicinissima al Carroccio -, ha deciso di portare stasera in consiglio comunale il 'caso Bibbiano', uno dei cavalli di battaglia della destra italiana, che con il motto 'Parlateci di Bibbiano' ha infiammato l'estate, sovente declamandolo in chiave anti Pd (tant'è che striscioni e adesivi hanno P e D evidenziate proprio per rimandare ai Dem, che a Bibbiano amministrano).



“Il quadro ricostruito dagli investigatori – scrivono i leghisti spezzini e la Saccone - è quello di un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro, relativo soprattutto ai programmi di formazione svolti dal centro specializzato sugli abusi, che era anche affidatario dell'intero servizio di psicoterapia voluto dall'ente e dei relativi convegni e corsi di formazione, organizzati nella provincia di Reggio Emilia. Questa vicenda lascia senza fiato per l'atroce business perpetrato sulla pelle dei minori ad opera proprio delle istituzioni che per prime avrebbero dovuto tutelarli”. I consiglieri affermano che “gli inquirenti hanno dichiarato che ciò che veniva spacciato per un modello istituzionale da emulare sul tema della tutela dei minori abusati altro non era che un illecito traffico ai danni di decine di minori e relative famiglie. I genitori che si sono visti strappare via i propri figli con accuse false ma infamanti hanno dovuto subire processi illegittimi e sfiancanti che, in alcuni casi, hanno persino portato al suicidio”.



I leghisti si scagliano contro il “silenzio mediatico di chi, quando punta il dito sui diritti umani tutto diventa buono e giusto, ma quando invece i diritti umani rischiano di infangare la loro già pessima reputazione, l'argomento diventa irrilevante, noioso e poco attrattivo” e assicurano che “lo scopo di questa organizzazione criminale era quello di distruggere i valori della famiglia reale”, ovviamente non nel senso di Casa Savoia o degli Windsor. Il testo intende impegnare il sindaco Peracchini e la sua giunta a una verifica su scala spezzina delle dinamiche finite nel mirino degli inquirenti a Bibbiano. In particolare, la richiesta della Lega è che il governo cittadino si adoperi per “acquisire in appropriata commissione consiliare tutte le informazioni necessarie per conoscere, comprendere e verificare il tema dell'affido, delle strutture in essere e dei soggetti gestori convenzionati con il Comune della Spezia”. Un testo analogo è stato presentato dal Carroccio a Sarzana, dove una mozione di contenuti simili, ma di toni assai meno incendiari, è stata protocollata nel corso dell'estate – quando il governo nazionale era ancora gialloverde – anche dal Movimento cinque stelle.