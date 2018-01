Caso Banchero, Battistini: `Ancora nessuna risposta al collegio sindacale`

La Spezia - Il consigliere regionale Francesco Battistini (Rete a sinistra - Liberamente Liguria) continua a sostenere che alla dott.ssa Antonietta Banchero manchino i requisiti per svolgere il suolo di direttore sanitario della Asl 5. "Questa mattina stessa ho ritenuto doveroso, per l’ennesima volta, contattare il Collegio Sindacale di ASL5, il massimo organo di governo e controllo dell’Azienda, assieme al Direttore Generale, per discutere della questione e verificare tutta la documentazione in loro possesso - scrive l'ex esponente del Movimento cinque stelle -. Il Presidente del Collegio Sindacale, il dottor Grazzini, mi ha confermato la loro richiesta di avere i documenti che comprovassero il possesso dei requisiti da parte della dottoressa Banchero al fine di ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario. Purtroppo mi ha ribadito, ancora una volta, che a tale richiesta il Collegio Sindacale non ha ricevuto alcuna risposta in contravvenzione, peraltro, a quanto previsto dalla normativa sulla Trasparenza. E qui la nostra ulteriore domanda che porteremo in Consiglio Regionale perché la situazione è oltremodo grave: visto che il Collegio Sindacale dovrebbe garantire la legittimità del governo aziendale, in assenza di trasparenza, come può assolvere al suo compito nell’interesse pubblico?". Battistini conclude dicendo che "noi continueremo a perseguire, fino in fondo, il percorso della legittimita’ istituzionale e degli interessi degli spezzini oltre i colori politici e gli schieramenti".