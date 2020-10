Casermette, Articolo uno: "Si fermi tutto e si faccia chiarezza"

La Spezia - "Come Articolo Uno abbiamo appreso che il Comune sta facendo abbattere sia le strutture in muratura che vari alberi componenti dei filari di tiglio dell area delle casermette di Pagliari". E' quanto si legge nella nota del coordinamento provinciale di Articolo Uno Spezia che prosegue: "Ma i cittadini e le associazioni che si sono mobilitati per tutelare l'area in opposizione al progetto di area artigianale avanzata dal comune e che non sembra rispettare il verde di pregio e l'interesse archeologico dell'ex impianto militare,non sono stati informati. Alla faccia del diritto all' all'informazione e ascolto del territorio. Era noto l'intervento della Soprintendenza ligure che, assumendo le denunce ricevute segnalava l'interesse paesaggistico dei filari di Tigli e che metteva in evidenza la necessità di meglio valutare anche l'analisi delle architetture che si volevano abbattere . Tutto ciò però è rimasto senza risposta. Sarebbe stato necessario produrre un nuovo progetto che tenesse conto delle osservazioni relative alla tutela degli elementi di valore nell'area. Non ci risulta che nulla di nuovo sia stato presentato. Sarebbe perciò utile sapere se la Soprintendenza ha fornito altri pareri, a noi non è dato saperlo. Nel caso, sarebbe stato necessario per non compiere un errore pesante, rivedere il progetto. Chiediamo quindi che venga fermato il lavoro avviato fornendo nelle sedi dovute chiarimenti e/o garanzie adeguate ai problemi sollevati".