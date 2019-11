Casati risponde a Melley: "La Tari? E' ancora tutta da discutere"

La Spezia - Tra l'approvazione del documento per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e il pasticciaccio collettivo sul tema degli Oss di Coopservice, ieri sera il consiglio comunale ha affrontato anche questioni di tariffe e di bilancio.



Prima è stato il momento del question time chiesto da Guido Melley per sapere se nel 2020 si osserverà un aumento della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, visto che nel bilancio 2018 era scritto che il gettito a favore di Acam-Iren sarebbe aumentato di un milione e che una recente delibera dell'agenzia Arera sembrava poter incidere negativamente sulle tasche degli spezzini.

La risposta dell'assessore Kristopher Casati: "Come negli anni precedenti il gestore del servizio prevedeva l'aumento del gettito, ma grazie al sistema di raccolta e alla tariffazione puntuale, al netto della delibera di Arera, andremmo verso una riduzione ulteriore delle bollette per gli spezzini. Dalle 17.500 tonnellate di indifferenziato prodotte nel 2017, pari a un costo di smaltimento di 3,5 milioni di euro, siamo infatti scesi a 8.500, che equivalgono a 1,7 milioni. Tuttavia non abbiamo ancora certezze sulla tariffa per il prossimo anno, anche perché il valore dei materiali è cambiato: nei giorni scorsi quelli di carta e cartone alla Borsa di Milano è sceso a zero, per esempio. Inoltre la delibera di Arera dice effettivamente che devono essere presi come riferimenti i costi standard del 2018, che erano più elevati di quelli attuali. Ma su questi dovremmo comunque applicare le riduzioni dovute alla tariffa puntuale. Insomma, la tariffa è ancora tutta da discutere".



Successivamente sono state approvate due delibere tecniche di bilancio e una variazione proposta dalla giunta per coprire una quota di crediti inesigibili.

"Per mettere una pezza a crediti che non riusciamo a riscuotere da anni - ha dichiarato Giacomo Peserico, presidente della commissione Bilancio - e contratti dalle amministrazioni precedenti approviamo questa variazione che registra anche l'aumento di 40mila euro di entrate al Castello San Giorgio, mentre gli altri musei rappresentano solo costi, e quello derivante dalla tassa di soggiorno, grazie alle buone performance turistiche della città. Mettiamo mano in maniera positiva anche al patrimonio, grazie al prossimo spostamento di Spezia Risorse e Atc Mobilità e parcheggi in Via La Marmora, nell'attuale sede della Polizia municipale. Si iniziano a vedere effetti del lavoro di questa amministrazione sul bilancio dell'ente", ha concluso Peserico. Al momento del voto solo pallini verdi dalla maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta in blocco.