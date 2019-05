Casati: "L'opposizione ha fatto male i conti: i parcheggi aumentano"

La Spezia - "I parcheggi non diminuiscono ma aumentano". Così l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati risponde alla polemica sollevata dal Partito Democratico (qui il comunicato) in merito ai 72 parcheggi che saranno trasformati lungo Viale Mazzini. "Passano da blu a gialli, ovvero saranno appannaggio dei residenti - spiega Casati - ma nelle vie limitrofe ci saranno al contempo 88 stalli che diventeranno blu. Il saldo dice 16 parcheggi in più".



Sono posti auto collocati lungo Via Micca (11), Via 24 Maggio di fronte all'NH Hotel (12), Via XX Settembre ai giardini (34), Viale Italia di fronte al Circolo Ufficiali (16) e tra Via Persio e Via Diaz (15). Alcuni sono parcheggi del tutto nuovi, alcuni erano dedicati ai residenti o a uso misto. "Non è vero quindi che andiamo a colpire il commercio. Riguardo alle telecamere, quella è l'unica novità - sottolinea l'assessore - Abbiamo solo aggiunto il controllo elettronico in una zona in cui non si poteva entrare già prima per via di un'ordinanza vigente. Come prevedeva il Pums abbiamo inglobato un isolato in più. In orario scolastico ci saranno due fasce di apertura per permettere di portare i ragazzi a scuola. Per i commercianti ci sono delle white list, basta rivolgersi al numero verde per richiedere un permesso in casi particolari". Riguardo alla mancata partecipazione. "Ci sarà una fase di sperimentazione quando chiuderanno le scuole, ma le attiveremo solo da agosto. Ci sarà quindi modo di capire se ci sono criticità o accorgimento diversi da prendere".