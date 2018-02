Casapound, i candidati liguri

Venerdì alla Spezia il Blocco Studentesco della Spezia organizza una conferenza sulla tragedia delle foibe e sulla questione giuliano-dalmata.

La Spezia - A seguito della ufficiale ammissione delle liste da parte della Corte d'Appello anche CasaPound Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 avrà i suoi rappresentanti. In Liguria i candidati del collegio plurinominale "Camera Liguria 1" saranno Luciano Chiarenza, Silvia Pastorino, Daniel Salis, Antonella Garavello. Al collegio uninominale i candidati saranno Silvia Pastorino, per il collegio di Sanremo, Gianni Cerruti a Savona, Josephine Donzello a Genova. Per quel che concerne "Camera Liguria 2" i candidati del collegio plurinominale saranno Silvia Pastorino, Marco Mori, Josephine Donzello, Pietro Saturno mentre nei collegi uninominali toccherà a Davide Cappai (Genova – Unità Urbanistica San Fruttuoso), Antonella Garavello (Genova-Rapallo), Pietro Saturno (La Spezia). Al Senato i tre candidati al collegio plurinominale saranno Andrea Lombardi a Savona, Manuela Leotta a Genova, Savero Polizzi per Genova e la Spezia; al collegio uninominale saranno invece Manuela Leotta, Fersido Censi e Maria Grazia Baracco.



Intanto venerdì 16 febbraio alle 18 il 'Blocco Studentesco' della Spezia organizza una conferenza sulla tragedia delle foibe e sulla questione giuliano-dalmata presso "Lo Scirè - spazio non conforme", sede locale del movimento e di CasaPound Italia, in Corso Nazionale 101 nel quartiere del Canaletto. Interverrà l' avvocato Emilio Guidi e l'esule Amorino Armenio, che potrà dare una testimonianza diretta di ciò che ha vissuto sulla propria pelle.