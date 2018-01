Casapound a caccia di firme spezzine per le elezioni nazionali

La Spezia - È in corso la raccolta firme di CasaPound Italia per la presentazione della lista alle elezioni nazionali di marzo.

I prossimi appuntamenti su La Spezia saranno i seguenti:

- Venerdì 12 presso la sede locale "Lo Scirè", dalle 17:00 alle 20:00

- Sabato 13 in Piazza Ramiro Ginocchio dalle 16:00 alle 19:30

- Venerdì 19 in Piazza Beverini dalle 16:00 alle 19:30

- Sabato 20 in Piazza Ramiro Ginocchio dalle 16:00 alle 19:30

- Venerdì 26 in Piazza Mentana dalle 16:00 alle 19:30



Tutta la cittadinanza è invitata a sostenere la nostra candidatura per permettere a dei combattenti di entrare in Parlamento.