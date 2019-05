CasaPound: "La cultura non va censurata"

La Spezia - CasaPound presenterà alla Spezia il libro 'La morte della Repubblica', di Marco Mori, edito da Altaforte, guidata da Francesco Polacchi, recentemente dichiaratosi fascista in seguito al tourbillon nato al Salone del Libro. Altaforte ha pubblicato anche 'Io sono Salvini', bio del vice premier leghista.



"Dopo la censura indecente perpetrata nei confronti di Altaforte, ed in concomitanza con le imminenti elezioni europee del 26 maggio, questo sabato alle ore 16 sarà ospite a La Spezia, nell'Auditorium della biblioteca Beghi, l'avvocato Marco Mori, per la presentazione del suo libro 'La morte della Repubblica - Gli Stati uniti d'Europa' - scrive in una nota Francesco Carlodalatri, responsabile provinciale del movimento - incentrato sull'imminente rischio di una vera e propria estirpazione della nostra sovranità nazionale, di cui il primo argine dovrà proprio essere la tornata elettorale di fine maggio".



"Inoltre, riteniamo che la cultura non possa essere in nessun modo censurata, di conseguenza è ancora di più motivo di orgoglio avere ospite in città Altaforte . Proprio per questo - conclude Carlodalatri -auspichiamo una massiccia partecipazione della cittadinanza, in modo da sostenere il libero pensiero e la libertà di espressione".