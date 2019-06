Carenza infermieri al Sant'Andrea, Battistini: “Viale spieghi mancata pianificazione”

La Spezia - Ancora una volta una prevedibile carenza di personale, dovuta alla stagionalita' delle ferie , non e' stata prevista ne' gestita. L'allarme del Nursind, secondo cui "Mancano infermieri nelle sale operatorie, impossibile garantire la sicurezza dei pazienti" riporta alla ribalta, come tutti gli anni, la carenza di infermieri al S. Andrea, in particolare nelle sale operatorie, creando una difficile gestione, soprattutto nel caso di interventi urgenti, situazione in cui il personale per gli interventi ordinari viene ridotto al minimo, con evidenti rischi in caso di imprevisti.

Un'emergenza che si somma ai sovraccarichi di lavoro, a un'età media del personale molto alta e a una maggiore frequenza di interventi urgenti dovuta alla stagione e alle maggiori situazioni di rischio che comporta.

E con il periodo estivo, la maggiore probabilità di interventi d’urgenza può creare situazioni veramente critiche.

Una realta' inaccettabile.

Per questo, per l'ennesima volta, presenteremo un'interrogazione in Consiglio Regionale per sapere dall'Assessore Viale le ragioni di questa ennesima mancata pianificazione e i provvedimenti urgenti che la Giunta intende prendere per rimediare.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune