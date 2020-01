Caratozzolo passa al misto, e il Pd resta nel caos

La Spezia - Dopo quasi un anno di scontri e sgambetti con Giulio Guerri, oggi è stata scritta la parola fine alla storia di Massimo Caratozzolo all'interno del gruppo "Per la nostra città". Da inizio 2019 le distanze tra il presidente del consiglio comunale e il neo iscritto al Partito democratico si erano palesemente eccessive, tanto che Caratozzolo aveva annunciato il suo passaggio in opposizione, mentre Guerri confermava convintamente l'appoggio alla maggioranza. Dove collocare il gruppo? Per dirimere la questione non era bastato il parere del ministero dell'Interno e nelle scorse settimane il consiglio comunale era arrivato ad approvare alcune modifiche al regolamento comunale studiate apposta per porre rimedio alla situazione - restituendo il ruolo di capogruppo a Guerri - ed evitare casi del genere in futuro.



Che Caratozzolo avrebbe lasciato il gruppo, quindi, era nell'aria da tempo. La conferma è giunta la scorsa settimana, quando il consigliere comunale ha annunciato la sua iscrizione al Partito democratico, annunciando anche l'intenzione di far parte del gruppo consiliare composto da Marco Raffaelli, Dina Nobili e Luca Erba.

La notizia ha fatto torcere il naso a molti, tanto che i sette segretari in carica di altrettanti circoli cittadini hanno firmato un documento col quale si schierano apertamente contro l'ingresso di Caratozzolo nel partito e nel gruppo, per il quale è necessaria l'approvazione da parte del capogruppo Raffaelli, tutt'altro che predisposto a firmarla.

La trasmissione del documento alla stampa non è andata giù a qualcuno dei segretari, aggiungendo problemi su problemi, senza tuttavia cambiare il clima di diffidenza nei confronti di colui che nell'ordine era stato tra i principali antagonisti della giunta Federici, poi passato al Movimento cinque stelle e infine a sostenere per un anno e mezzo l'amministrazione di centrodestra guidata da Pierluigi Peracchini dalle fila del gruppo guerriano.



Per quanto ponderata da tempo, è stata certamente influenzata dagli ultimi accadimenti la decisione di Andrea Landi di presentare le dimissioni da segretario del circolo di Fossitermi.

Una scelta comunicata sul suo profilo Facebook e per la quale molti si sono detti dispiaciuti, per quanto comprensivi dello stato d'animo.



E mentre nel Pd prosegue lo sciame sismico, Caratozzolo da oggi è ufficialmente un membro del gruppo misto di minoranza, di cui è capogruppo Federica Pecunia. Gli interrogativi ora sono sui tempi del passaggio al gruppo del Pd. Un epilogo che, nonostante tutto, sembra l'unico possibile, anche in considerazione del paradosso (un altro, dopo quello vissuto per un anno con Guerri) rappresentato dalla quello che dice lo statuto del Pd, ovvero che un iscritto deve far parte del gruppo consiliare, e quella che sembra al momento la posizione di Raffaelli ed Erba: contraria all'ingresso di Caratozzolo nella compagine.



Non resta che attendere... le sorprese sono assicurate.