Caratozzolo convoca la lista: "Per dialogare su molti temi e chiarire la posizione con Guerri"

La Spezia - Il consigliere comunale di opposizione Massimo Caratozzolo chiama a raccolta gli attivisti, gli ex candidati, i fiancheggiatori e i simpatizzanti per domani, sabato 9 novembre, quando, alle 17 presso l'Urban center, si svolgerà una assemblea civica aperta al pubblico per fare il punto della situazione su vari argomenti all’ordine del giorno. La convocazione dell'incontro è stata fatta con particolare riferimento ai membri della lista "Per la nostra città con Giulio Guerri", ma è nota la spaccatura che si è verificata tra Caratozzolo e lo stesso Guerri e dunque ci sembra necessario specificare che l'ala guerriana sottolinea ancora una volta di non sentirsi rappresentata dal consigliere comunale.



I temi del dibattito saranno l'ospedale Felettino, la piazza sospesa, il Miglio Blu, l'inquinamento causato dalle navi da crociera, il futuro dell’area Enel, l'insostenibile situazione relativa alla sanità e l'altrettanto grave situazione lavorativa relativa agli Oss.



"Parleremo ovviamente anche della ormai cronica situazione del gruppo, spaccato in consiglio comunale in due tronconi. Guerri saldamente in maggioranza, Caratozzolo passato virtualmente in opposizione. A tale scopo abbiamo convocato anche l’ex candidato sindaco del nostro gruppo Giulio Guerri per verificare la sua posizione circa i temi sopra menzionati. Non è più tempo di polemiche sterili, ma di chiarezza, da qui, l’apertura al pubblico che potrà intervenire, affinché, dopo un chiarimento doverosamente pubblico, ognuno dei due consiglieri possa intraprendere la strada che riterrà più consona alle sue posizioni politiche", conclude lo stesso Caratozzolo.