Caratozzolo al sindaco: "Teatro civico o tragedia greca?"

La Spezia - "Mentre a Sarzana un’amministrazione dello stesso colore non solo ha fissato la stagione ma ha già avviato da giorni la vendita degli abbonamenti, alla Spezia Peracchini & c. parlano ancora di come restituire gli importi per gli spettacoli non usufruiti nella stagione precedente.

Questo la dice lunga su come è gestita e considerata la cultura nella nostra città.

Credo che sarebbe giunto il momento per Peracchini di “liberare” un po’ delle troppe deleghe che ha voluto tenere o “rivolere” per se, come nel caso di quella alla Cultura.

Credo anche sia giunto il momento di cercare di capire un po’ meglio come dovrebbero funzionare le cose in tutto il settore cittadino dedicato allo spettacolo, stravolto da accadimenti incomprensibili, come nel caso dei famosi compensi attribuiti al cosiddetta Commissione tecnico scientifica del Teatro Civico ove si sono apportati in corsa cambiamenti poco comprensibili e logici, visto il difficile momento legato al Covid.e circa il ruolo e gli emolumenti percepiti da alcuni membri della Commissione stessa nell’ambito della organizzazione e direzione della Estate Spezzina".



Massimo "Baldino" Caratozzolo

Consigliere comunale della Spezia