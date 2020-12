Caratozzolo: "Quella chiazza giallastra davanti a Marola merita una spiegazione"

La Spezia - Ha chiesto spiegazioni direttamente al Ministero dell'Ambiente a proposito della formazione di una chiazza giallastra nelle acque prospicienti l'abitato di Marola davanti al Campo in ferro, il promontorio che la separa da Cadimare. Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere comunale spezzino, vuole saperne di più del fenomeno segnalato da più parti negli ultimi giorni: "Come certamente saprete quell’area, così ribattezzata, altro non è che una discarica di pertinenza della Marina Militare dove l’ente avrebbe negli anni interrato varie tipologie di rifiuti. Ovviamente sono a chiedere un vostro sopralluogo in modo da poter fugare ogni dubbio circa la natura del fenomeno, magari unicamente provocato dalla fanghiglia prodotta dalle copiose piogge di questi ultimi giorni".