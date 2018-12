Caratozzolo: "Peracchini dichiarava di voler abbattere i portali ma tutti sapevano che non si può fare"

La Spezia - "Un anno fa di questi tempi il sindaco Pierluigi Peracchini dichiarava di volere eliminare i portali di Buren da Piazza Verdi (clicca qui). Quanto asserito dal sindaco purtroppo non si può fare. E tutti lo sapevano molto bene che era impossibile. Lo dissi già io che non sono un avvocato in campagna elettorale. Se distruggi la nuova Piazza Verdi commetti infatti un danno erariale. Si può e si dovrebbe invece fare un bell'esposto in Procura per chiedere che vengano accertate le responsabilità per le molte incongruenze legate al progetto della piazza, come per esempio la scelta dei materiali, visto che le corsie dei bus sono nuovamente (per la quarta volta) tutte rovinate e non è giusto che la collettività paghi di tasca propria gli errori di qualcun altro. Ho depositato sul tema un'interpellanza diretta all'amministrazione. Vediamo cosa rispondono. Ho torto anche questa volta?".