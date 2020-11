Caratozzolo, Pecunia e Nobili: "Su Ivani: il sindaco ha perso la parola?"

La Spezia - Ci riferiamo alla nomina del nuovo assessore alla Sanità e alla Sicurezza.

E’ inverosimile che l’annuncio sia stato dato dalla senatrice Pucciarelli e non da lei, ma è ancor più inverosimile che ad oggi ancora lei non abbia né confermato né smentito l’annuncio che, così facendo sa sempre più di una forzatura leghista nei confronti del resto della maggioranza.

Posto che questi sarebbero un po’ anche fatti vostri, le ricordo che invece l’assessore sarebbe di tutti gli spezzini. E quindi lei dovrebbe dirci qualcosa, anzi l’avrebbe già dovuta dire.

Dunque le chiediamo intanto se Lei ha già firmato le deleghe al dottor Filippo Ivani e ancora se Lei ritiene che la persona in questione, visto che ci risulta occuparsi nella vita di tutt’altro, ha i requisiti professionali più appropriati per occuparsi di sanità e sicurezza specie in un momento difficile come quello attuale.





Massimo Baldino Caratozzolo (Gruppo misto)

Federica Pecunia e Dina Nobili (Italia Viva)