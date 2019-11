Caratozzolo: “Parlateci di piazza del mercato”. Cenerini: “Vuol metterci il cappello”

La Spezia - Prima una riunione di minoranza chiesta dal ‘dem’ Marco Raffaelli, poi altri venti minuti se la prende la maggioranza per un consesso interno. Ma quando pensi che tutto riprenda nella sua normalità è Sauro Manucci a chiedere ed ottenere una conferenza dei capigruppo. Che produce due cose: la richiesta di discussione urgente di due mozioni, la prima illustrata dalla leghista Lorella Cozzani che trova tutti d’accordo e la seconda, introdotta da Massimo Caratozzolo, a proposito dell’arcinota querelle di Piazza del Mercato, del progetto vincitore e dei mille mal di pancia in città ma, soprattutto, nella maggioranza che sostiene il sindaco Peracchini. Accettata la prima, bocciata la seconda: “Non è un mistero che siamo i primi a volerne parlare, nei prossimi giorni ci sarà un incontro di maggioranza. Fa specie che l’interpellanza sia firmata da Dina Nobili, consigliera del Pd, che per anni ha tolto parcheggi ai cittadini e ha speso 7 milioni per fare quella Piazza del Mercato...”, dirà Cenerini nella replica. Ma non è che ci siano sorprese.