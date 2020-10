Caratozzolo: "In Rsa Mazzini situazione fuori controllo, qualcuno deve intervenire"

La Spezia - "Salgono i positivi tra i residenti nella struttura, secondo fonti attendibili siamo a circa il 40% e assolutamente allarmanti sono anche i dati che riguardano i lavoratori ovviamente allontanati dal servizio. E tutto questo nonostante le misure di separazione adottate nella struttura. Evidente dunque che alla base del propagarsi dei contagi ci sia la carenza di personale che impedisce che i positivi vengano trattati da figure che non si debbano poi anche occupare degli altri". Lo scrive in una nota il consigliere comunale Massimo Baldino Caratozzolo che prosegue: " Una situazione figlia della riduzione degli addetti dovuta anche al calo dei residenti nella struttura. Una situazione figlia di un appalto costruito in modo assolutamente assurdo verso il quale però asl 5 non è intervenuta in modo adeguato. Anzi non è intervenuta affatto permettendo per esempio che ad oggi in piena emergenza Covid nella struttura di notte operi un solo infermiere per tutti i 68 residenti (positivi compresi). Pare veramente assurdo e negligente (per usare un eufemismo) il comportamento di tutti irresponsabili della salute, dalla Regione al sindaco di fronte a questa situazione esplosiva. Pare assurdo che non si sia per esempio chiesto o meglio preteso un investimento straordinario a Kcs vincitrice dell’appalto per poter sopperire a questa mancanza di organico . Porrò fortemente il tema lunedì sera attraverso un question time sottoscritto anche da altri consiglieri di opposizione. Non si può sempre e solo pensare al business. Specie quando si parla di sanità e di anziani. Specie poi in questo momento. Tutto ciò è davvero inconcepibile".