Carabinieri aggrediti da un 27enne marocchino, Medusei: “Rimpatrio immediato”

La Spezia - “I carabinieri nei giorni scorsi sono stati aggrediti a calci e pugni in via Rosselli da un cittadino marocchino di 27 anni, che nella notte ha suonato ai citofoni di un condominio tentando di entrare. Episodi del genere sono inaccettabili: per chi si macchia di simili reati serve l’arresto e il rimpatrio immediato”.



Lo afferma in una nota l’assessore del Comune della Spezia e candidato capolista della Lega alle prossime elezioni regionali Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Esprimo la mia solidarietà ai carabinieri che sono rapidamente intervenuti e che hanno riportato lesioni nel tentativo di fermare il 27enne marocchino. Questi episodi devono finire: chi non rispetta le leggi del nostro Paese deve essere rimpatriato senza esitazioni, altrimenti si alimenta un senso di impunità generale che va a detrimento della sicurezza”.