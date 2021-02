Caos vaccini, il centrosinistra presenta un'interrogazione in consiglio provinciale

La Spezia - La confusione che regna sovrana nella gestione delle prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid-19 ha spinto i consiglieri provinciali di opposizione Giacomo Cappiello, Dina Nobili, Massimo Lombardi e Simone Regoli a presentare una interrogazione al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini.

Cappiello, primo firmatario del documento, chiede di "valutare la redazione o la divulgazione, in coordinamento con gli organi competenti, di un report delle prenotazioni dei cittadini per la somministrazione del vaccino e sulle conseguenti somministrazioni eseguite. Alla luce del nuovo strumento di prenotazione on line - prosegue il consigliere di Riccò del Golfo - chiedo al presidente di verificare e chiarire come questo importante strumento si inserisca e si interfacci con il metodo già costituito che vede i Comuni come interfaccia principale con le persone. Questo chiarimento potrebbe agevolare e migliorare l'attività di tutta la macchina organizzativa e chiarire ad amministratori e cittadini la modalità più veloce ed efficace".



Questo pomeriggio si riunirà il consiglio provinciale e i consiglieri di opposizione sperano di poter ricevere una risposta in quel frangente.