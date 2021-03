Caos vaccini, Putrino: "Avevamo già denunciato il problema. E siamo la penultima regione in Italia"

La Spezia - Avevamo già denunciato il 26 febbraio con un documento unitario del centrosinistra e M5S il caos dei vaccini. Lo aveva fatto anche il sindacato.

Ieri ha iniziato a girare la nuova circolare Alisa sui vaccini che diceva che da oggi alle 14 si poteva prenotare, per fasce definite, dal proprio medico . Molti compagni/e di articolo uno mi hanno segnalato che il loro medico (pure il mio), non sa ancora nulla oppure ha info diverse.

Per questo ho scritto a Davide Natale del Gruppo Pd/ArticoloUno e a Roberto Centi della Lista Sansa che mi hanno detto che ci sono già interrogazioni fatte in regione e il 16 marzo ci sarà una seduta del consiglio regionale dedicato ai vaccini. Speriamo possa servire a chiarire e a sbloccare. Purtroppo siamo la penultima regione sul tema vaccini. Purtroppo Toti ha

rivinto, ora fa lui l'assessore (sempre assente in aula) alla Sanità e questi sono i risultati. Ci tocca lottare. Mi pare che Alisa e le Asl siano partiti malissimo, anzi non siano proprio partiti. Essere agli ultimi posti con la Lombardia, l'Umbria, la Calabria... non giustifica il "va tutto bene" che Toti continua a proclamare.



Paolo Putrino

Coordinamento provinciale Articolo Uno Sp.