Caos Felettino, domani Toti e Viale planano in città

La Spezia - Dopo una lunga notte di consiglio comunale straordinario con maggioranza ed opposizione nettamente divise e nell'arco della lunga notte diverse prese di posizione non banali (rivivi la serata nella cronaca di Cds), prima fra tutti quella del consigliere di maggioranza Fabio Cenerini che ha chiesto in modo piuttosto robusto che la Regione, tramite l'assessore alla sanità Sonia Viale, affrontasse il tema del cantiere del Felettino a viso aperto, davanti al consiglio comunale, non potevano esserci delle conseguenze. E così, senza far passare troppo tempo, la Regione Liguria si muove, inforca l'A12 e domani incontra la stampa per un punto della situazione. Alle 16.30 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (nella foto ritratto in un vecchio sopralluogo al cantiere del Felettino), insieme alla vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, al commissario straordinario della Asl5 Daniela Troiano e al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini risponderanno alle domande dei cronisti.