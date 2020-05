Canoni società sportive, passa l'azzeramento proposto da Rosson e Saccone

La Spezia - Approvato in consiglio provinciale l’ordine del giorno proposto dal capogruppo della Lega Alessandro Rosson e dalla consigliera Patrizia Saccone, presidente della commissione bilancio, a sostegno delle società sportive. Unanime il sì dell'assemblea. "Abbiamo così ottenuto la riduzione del canone dovuto dalla società sportive per l’anno corrente - spiegano Rosson e Saccone -, azzerandolo nella misura corrispondente al periodo di mancato utilizzo e ridimensionandolo in modo significativo per il restante periodo, definendo anche piani di rientro concordati, senza applicazioni di penali e interessi, laddove le società sportive abbiano manifestato oggettive difficoltà di mantenimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dell’Ente Provincia. Apprezziamo il sostegno e la sensibilità dimostrata da tutti i consiglieri provinciali nell’approvare l’ordine del giorno presentato e ringraziamo pubblicamente tutte le società sportive della provincia spezzina per il lavoro svolto negli anni sul territorio, fattore fondamentale di coesione sociale e di sostegno alla salute della collettività".