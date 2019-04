Cannabis legale, Radicali in Piazza Beverini con il supporto di Più Europa

La Spezia - Scatta questo weekend (13-14 aprile) la mobilitazione per la campagna WeeDo, l’iniziativa di Radicali Italiani che si appella ai parlamentari per la calendarizzazione dell’iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis depositata nella scorsa legislatura. Iniziativa realizzata in collaborazione con Più Europa Più La Spezia. Appuntamento in Piazza Giulio Beverini dalle ore 15,00 alle 17,00.



"Alle firme degli oltre 60.000 cittadini che più di due anni fa hanno chiesto di porre nell’agenda politica del paese la questione cannabis, per la riemersione fiscale del fenomeno e contro il monopolio della criminalità organizzata, si aggiungeranno le firme di migliaia di cittadini che in questi giorni stanno facendo sentire la loro voce firmando l’appello disponibile anche sul sito cannabis.radicali.it”, lo annuncia in una nota Antonella Soldo, coordinatrice di WeeDo e tesoriera di Radicali Italiani. Centinaia di militanti antiproibizionisti ci hanno offerto il loro aiuto e porteranno in strada la richiesta ai parlamentari italiani di dare un seguito alla volontà dei cittadini che hanno firmato una legge di iniziativa popolare che da troppo tempo giace intoccata nei cassetti di Montecitorio", spiegano dal coordinamento Più Europa Più La Spezia.