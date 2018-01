Candidature Pd, c'è la Orlandi ma non Orlando

Anticipazioni Youtrend: è strappo totale con la minoranza in Direzione nazionale a Roma e il Guardasigilli finisce candidato in Emilia Romagna. In Liguria corrono Paita, Michelucci, Orlandi e Caleo.

La Spezia - Raffaella Paita, Emiliana Orlandi, Massimo Caleo e Juri Michelucci. Sono i quattro spezzini in corsa tra le liste del Partito Democratico in Liguria. Una nottata di trattative nella Direzione nazionale del partito a Roma finisce con uno strappo totale tra la maggioranza renziana e la minoranza orlandiana. E così il ministro della Giustizia, lo spezzino Andrea Orlando, finisce candidato in un collegio plurinominale dell'Emilia Romagna insieme a Paola De Micheli e Luigi Marattin.

Rimangono solo renziani in corsa in Liguria da parte spezzina secondo le anticipazioni di YouTrend in attesa delle ufficialità. Candidata alla Camera nel collegio plurinominale Genova-La Spezia Raffaella Paita, mentre al senato correrà Emiliana Orlandi, sindaca di Arcola. Nel collegio uninominale spezzino invece due sarzanesi: Massimo Caleo alla Camera e Juri Michelucci al Senato. Lo strappo romano dunque generà un esito evidente proprio nel territorio del primo sfidante di Matteo Renzi alla segreteria del partito.



LIGURIA



Plurinominali

CAMERA

Imperia Savona Sestri

Franco Vazio

Marianna Madia

Lorenzo Basso

Rosaria Augello



Genova-La Spezia

Raffaella Paita

Cosimo Ferri

Marina Costa

Gianni Calise



SENATO

Vito Vattuone

Anna Giacobbe

Pietro Mannoni

Emiliana Orlandi





Uninominali

CAMERA

Sanremo: Anna Russo

Savona: Gianluigi Granero

Genova: Serra Leccò, Mario Tullo

GE Bragagli: Pippo Rossetti

GE Rapallo: Rosario Augello

La Spezia: Massimo Caleo



SENATO

Savona:Luigi De Vincenzi

Genova: Roberta Pinotti

La Spezia: Juri Michelucci