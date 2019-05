Campiglia avrà una nuova illuminazione pubblica, al Parodi una rinnovata palestra del verde

Fra le interpellanze discusse due interessano le frazioni in collina. E Casati promette manutenzioni e controlli sull’utilizzo degli ascensori pubblici.

La Spezia - Nel lunedì sera di consiglio comunale si discute la solita sfilza di interpellanze. Si parla della scarsa luminosità della strada si Campiglia, tema portato in consiglio da Baldino. L’assessore Luca Piaggi fornisce risposta: “Per quel che riguarda Campiglia c’è un progetto di rifacimento della pubblica illuminazione datato gennaio 2019. Oltre 8mila euro per la manutenzione, fondi che dobbiamo ancora reperire”. Gli ascensori pubblici del centro città sono il tema della seconda interpellanza ancora di Caratozzolo: “Uno dei migliori interventi degli ultimi anni, andrebbero valorizzati e segnalati ai turisti ma spesso ci viene anzi segnalato che non sono adeguatamente manutenuti e che vengono utilizzati per trasporti diversi”. L’assessore Casati annuncia prossimi blocchi mirati per le pulizie mentre per l’uso illecito abbiamo fatto dei controlli e continueremo a farli coi vigili urbani. Qualche sospettato ad ogni modo c’è, mentre pensiamo anche ad un controllo elettronico degli accessi. E poi l’alert system per comunicazioni in merito a chiusure per manutenzione”. Degli alberi dell’Umbertino e delle loro condizioni chiede conto Caratozzolo: “Facendo un conto più allargato il costo si aggira intorno ai 150mila, cifra che oggi come verde pubblico non abbiamo. E’ comunque un nostro impegno operare per iniziare ad agire dalle situazioni più economiche”. Dina Nobili riporta in consiglio un tema ricorrente, quello della palestra nel verde del monte Parodi. Chiedendo di sistemare la strada è cambiare i giochi ginnici. Tocca ancora a Piaggi: “L’area nasce nel 2008 con un vulnus imposto dal Parco delle Cinque Terre: che nessuna cementificazione, nemmeno per i basamenti dei giochi, sarebbe stata acconsentita. Gli accadimenti climatici e i continui schianti degli alberi producono questa situazione. Con i finanziamenti che avremo dal Psr cercheremo di intervenire per rimettere a nuovo tutta l’area della palestra del verde”. Non passa l’urgenza della mozione di Dina Nobili a proposito dell’incendio all’autobus anche con il voto contrario del sindaco mentre Forcieri ne presenta una sul caso Radio Radicale. Anche questa urgenza però viene respinta.