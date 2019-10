Camilli a Milano per la convention IdeeItalia: "Due giorni di confronto e buona politica"

La Spezia - La sarzanese Valentina Camilli, già responsabile provinciale di Fi per il referendum del 2016 e presidente del Club Forzista locale, ha preso parte alla convention "#IdeeItalia - La voce del Paese", che si è svolta nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Una due giorni che ha registrato la partecipazione di più di mille persone, all'insegna del confronto e della buona politica, in particolare - riferisce Camilli - quella che proviene dai territori e da cui attingere come esempio per recuperare il rapporto col Paese, quello più vero e bisognoso. Berlusconi, il protagonista più atteso, ha chiuso, domenica mattina, rivendicando la centralità di Forza Italia che ha definito componente imprescindibile del centrodestra, in quanto, testimone e continuatrice della tradizione liberale, democratica, cristiana e garantista e ha invitato tutti a partecipare alla manifestazione del 19 ottobre a Roma per protestare contro la manovra finanziaria del Governo".